Corriere dello Sport: “Nikolaou-Insigne, doppio addio al Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo si prepara a salutare Dimitrios Nikolaou. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il difensore greco classe 1998 è a un passo dal trasferimento al Bari. La trattativa per il passaggio in prestito è ormai ai dettagli e il giocatore potrebbe aggregarsi già nei prossimi giorni al ritiro dei biancorossi a Roccaraso.

Il Bari, nel frattempo, ha ufficializzato due nuovi acquisti: il regista belga Matthias Verreth (27) e l’esterno Emanuele Aro (19) hanno superato le visite mediche e firmato con il club pugliese. Entrambi saranno a disposizione per la nuova stagione.

Intanto, il difensore Patryk Peda, attualmente in ritiro con il Palermo, è finito nel mirino della Juve Stabia, che osserva da vicino i movimenti in Valle d’Aosta per capire se ci siano spiragli per riaverlo.

Secondo quanto riferito da Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino lavora a quattro colpi entro fine mese. Il nome caldo per la difesa è Nosa Obaretin (22), di proprietà del Napoli e reduce da 25 presenze con il Bari. Per la trequarti, i campani insistono su Roberto Insigne (31), reduce da 25 presenze e 4 gol col Palermo nella scorsa stagione: la trattativa è ben avviata.

Sul fronte cessioni, l’Avellino ha definito i trasferimenti alla Casertana di Salvatore Pezzella (25), Erasmo Mulè (26) e Marco Toscano (25). Operazioni concluse per la soddisfazione di entrambe le società.

Sempre nel pezzo di Beniamino Pescatore pubblicato dal Corriere dello Sport, si segnalano anche:

Andreoni vicino al Crotone,

Meli seguito dall’Ascoli,

Aramu (svincolato) seguito da Sampdoria, Monza e Modena,

Brignani ufficiale al Castellon (Spagna),

Tavsan alla Reggiana in prestito dal Verona,

Zaro al Cesena,

triplo affare tra Cesena e Forlì (Giovannini, Coveri e Veliaj),

Rubino (18) alla Carrarese dalla Fiorentina.