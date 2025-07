Corriere dello Sport: “Augello «Inzaghi è il top»”

Il Palermo è pronto ad accogliere Emmanuel Gyasi, ma l’annuncio ufficiale slitta ancora. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’ex esterno dell’Empoli approderà in rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto, condizionato al verificarsi di opzioni facili da raggiungere. Prima però, Gyasi prolungherà il contratto con il club toscano fino al 2027, per consentire la definizione dell’operazione sul piano finanziario.

Intanto a Châtillon-Saint-Vincent, sede del ritiro, il Palermo attende di poter inserire l’esterno nel gruppo, ma non sarà l’unico innesto. Come scrive ancora Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha in agenda almeno altri tre o quattro rinforzi, tra cui due difensori (uno per fascia), un centrocampista under e l’atteso colpo a centrocampo Antonio Palumbo.

Per la retroguardia, Mattia Bani resta l’obiettivo numero uno per la destra, con Cistana sullo sfondo. Per la corsia mancina, invece, si lavora su un giovane sotto i 23 anni: Lorenzo Lucchesi, classe 2003, è il nome in pole, mentre si allontana Cittadini.

Quanto a Palumbo, secondo quanto evidenziato ancora da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, l’accordo con il giocatore c’è, ma resta da trovare l’incastro economico con il Modena. Osti, inoltre, potrebbe aggiungere un altro centrocampista solo a fine ritiro, dopo che Inzaghi avrà valutato i profili a disposizione. Nei primi test tattici, il tecnico ha schierato Vasic trequartista accanto a Brunori, alle spalle di Pohjanpalo, nel 3-4-2-1.

Augello: «Inzaghi mi ha chiamato, non ho avuto dubbi»

Nel frattempo, ieri a Châtillon è stato il giorno della presentazione ufficiale di Tommaso Augello, esterno mancino arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto col Cagliari.

«La trattativa andava avanti da un mese – ha raccontato – Osti l’ho avuto alla Samp, ma ho sentito anche il mister. Quando Inzaghi mi ha chiamato mi sono emozionato: da bambino tifavo Milan ed esultavo ai suoi gol».

«Avevo offerte dalla Serie A – ha aggiunto – ma Palermo mi dà qualcosa di importante per il presente e per il futuro. Con Ceccaroni ho giocato a Spezia, il Barbera è uno stadio caldo e darò tutto. Ranieri? È stato il mister più importante della mia carriera: una persona per bene e un fuoriclasse».

Campagna abbonamenti: superata quota 10.000

Continua intanto la campagna abbonamenti. Nella giornata di ieri è stata superata quota 10.000 tessere, precisamente 10.035. La passata stagione si era chiusa a 13.680. L’obiettivo è quello di avvicinarsi e magari superare il dato dello scorso anno, sull’onda dell’entusiasmo per la nuova era targata Inzaghi-Osti.