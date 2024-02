Corriere dello Sport: “L’ex Palermo Silva vicino al ritorno in Italia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’ex Palermo Silva verso il ritorno in Italia.

L’Ancona prosegue gli allenamenti in vista della sfida di domenica al “Del Conero” contro l’Olbia, quando torneranno a disposizione il difensore Mondonico e il centrocampista Prezioso che rientreranno dalle rispettive squalifiche. Da valutare anche le condizioni di Coli Saco che non è partito per la trasferta di Alessandria per via di un attacco febbrile dopo la rifinitura del sabato mattina. Intanto è stato deciso il silenzio stampa solo per i calciatori, mentre parleranno il tecnico Colavitto e i dirigenti.

L’Ancona, dopo la delusione di non essere riuscita a rinforzare il suo attacco entro la fine del mercato di gennaio (sfumato Rolfini e Finotto) perlustra ora il mercato degli svincolati. Ai dorici è stato proposto l’esperto Cristian Galano (33, nella foto), ex Bari, Vicenza e Pescara, nella prima parte di stagione al Brindisi. Vagliati anche i profili di Matteo Cortesi (26), in prova anche lo scorso anno, e il portoghese Joao Pedro Silva (33), ex Salernitana, Palermo e Bari. Intanto è stato blindato il centrocampista Lorenzo Paolucci (27), arrivato in biancorosso nel 2022, che aveva richieste anche dalla serie B ma ha prolungato volentieri il suo contratto fino a giugno 2026.