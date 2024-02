Corriere dello Sport: “Effetto City. Palermo spopola nel mondo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sull’effetto City.

E’ un Palermo vincente su più fronti quello che dopo il successo contro il Bari ha rilanciato le proprie ambizioni avvicinandosi con fiducia alla gara esterna contro la Feralpisalò. Col supporto di dati confortanti (primato in Europa per i gol di testa, prima squadra in questo campionato per fatturato “gol più assist” dalla panchina solo per citarne un paio) è vincente la mentalità che Corini cerca di trasmettere al gruppo.

Ed è vincente anche l’impostazione che il club ha dato a un lavoro extracampo che coinvolge, in particolare, il mondo della comunicazione. Dietro il Palermo che dopo il ko a Cittadella è tornato in carreggiata c’è un’altra squadra che funziona. Ogni mese quasi 2 milioni di utenti raggiunti su Instagram, Facebook e X e più di un milione di visualizzazioni su Tiktok e Youtube sono numeri top per la B, superiori a tante squadre di A.

NUOVA FRONTIERA. Il Palermo domina sui social e il video del famoso attore americano Jason Momoa (colui che ha interpretato il ruolo di Aquaman) con la maglia rosanero è una prova di questo exploit. E’ il successo di un club che tiene molto all’internalizzazione del brand. Una società proiettata verso la modernità e in grado di “catturare” le nuove generazioni. Anche queste sono vittorie, proprio come quelle per le quali “lotta” in campo Corini. Al gruppo che a Piacenza, contro la Feralpi, proverà a dare continuità al proprio percorso farà piacere sapere che tra i tanti sostenitori sparsi per il mondo c’è anche un supereroe come “Aquaman”.

Un altro vip (Momoa ha ricevuto la maglia personalizzata grazie alla conoscenza con Vincenzo Amato, attore palermitano e amico del presidente Mirri) vestito di rosanero dopo la cantante Dua Lipa, popstar immortalata a novembre con la casacca del Palermo in occasione del lancio di un paio di scarpe Puma ispirate ai colori della società di viale del Fante. Aquaman, comunque, ha “superato” Dua Lipa. Rispetto ad una strategia di marketing legata a un accordo con lo sponsor tecnico, proprio in virtù della diffusione del brand il passo avanti è stato il modo spontaneo con cui l’attore ha “sposato” i colori rosanero. E’ l’effetto di un processo nuovo per il Palermo, già iniziato nell’era Mirri e accentuato adesso da due fattori molto importanti: la presenza del City Group, che colloca i rosanero in una dimensione moderna, e la forza di uno sponsor internazionale come Puma.