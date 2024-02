Gazzetta dello Sport: “Palermo verso la Feralpisalò. Le ultime dall’infermeria”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della Feralpisalò e sull’infermeria.

In mattinata si saprà se Mancuso (ad inizio settimana operato all’anulare della mano destra) farà parte della comitiva in partenza per Piacenza, al termine della rifinitura, oppure se rimarrà in città con gli altri due infortunati della comitiva, vale a dire Lucioni e Desplanches.

Un solo dubbio per Corini: davanti, sulla fascia destra, dove Di Mariano e Insigne si giocano il posto nell’undici iniziale. Per il resto dovrebbe essere lo stesso Palermo che ha strapazzato il Bari nell’anticipo dell’ultima giornata di campionato, con Ranocchia che agirà in posizione più avanzata rispetto a Segre e Gomes. Chaka Traorè riceverà la sua prima convocazione.