Corriere dello Sport: “Il Palermo si prepara a rifondare il proprio reparto difensivo. Chi resta e chi va”

Il Palermo si prepara a rifondare il proprio reparto difensivo, consapevole che la tenuta arretrata sarà una delle chiavi per costruire una squadra competitiva. Come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, indipendentemente dal modulo che verrà scelto, Filippo Inzaghi avrà bisogno di una batteria di difensori funzionale alle sue esigenze tattiche.

Il club non eserciterà il riscatto su Yalçin Baniya, arrivato lo scorso anno in prestito dal Trabzonspor, e altri elementi della rosa 2024/25 sono ormai sulla via dell’uscita. Dimitrios Nikolaou, seguito con insistenza dall’AEK Atene, e Alessandro Buttaro, reduce da una stagione passata ai margini, saluteranno la Sicilia. Resta da chiarire il destino di Diakité e Patryk Peda. Il primo, impiegato come braccetto destro da Dionisi, potrebbe rientrare nei piani del nuovo allenatore. Il secondo, tornato alla base dopo il prestito alla Juve Stabia, sarà valutato nel corso del ritiro ma – come riportato ancora da La Rosa sul Corriere dello Sport – difficilmente potrà rappresentare una certezza per la retroguardia rosanero.

Del resto, i numeri parlano chiaro. Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle ultime undici gare: un dato che, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, suona come un segnale d’allarme per il direttore sportivo Carlo Osti, chiamato a intervenire con decisione. E gli interventi riguarderanno anche le corsie laterali, altro punto dolente della passata stagione.

Tra i temi caldi c’è anche quello del portiere. La conferma di Osti potrebbe facilitare il ritorno di Emil Audero, che dopo il prestito secco è rientrato al Como. Il club lombardo, però, vuole monetizzare l’eventuale cessione e i termini dell’operazione saranno molto diversi da quelli di febbraio. Il Palermo resta interessato, ma dovrà trattare su basi più complesse.

Intanto, sul fronte tecnico, Inzaghi ha ufficialmente salutato il Pisa tramite un post su Instagram e si appresta a iniziare la nuova avventura in rosanero con il proprio staff al completo: Maurizio D’Angelo come vice, Luca Alimonta e Daniele Cominotti preparatori atletici, e Simone Baggio collaboratore tecnico.