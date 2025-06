Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca certezze in difesa”

Il Palermo è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Con Magnani e Ceccaroni ormai considerati pilastri per la prossima stagione, appare evidente che da soli non potranno garantire la solidità necessaria per un campionato di vertice. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la strategia del club rosanero punta a consolidare la difesa con giocatori pronti, affidabili e in grado di garantire rendimento sin da subito.

In questo scenario torna d’attualità il nome di Alessandro Marcandalli, centrale di proprietà del Genoa. Classe 2002, il difensore ha disputato la seconda metà dell’ultima stagione in prestito al Venezia, con cui ha collezionato otto presenze in Serie A. Nonostante la giovane età, il suo profilo è ritenuto maturo e spendibile già da titolare in una squadra con ambizioni come il Palermo, come sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport.

Marcandalli, difensore centrale forte fisicamente e capace di adattarsi sia a una linea difensiva a tre che a quattro, era già stato accostato al Palermo durante il mercato invernale. L’interesse non si è mai del tutto spento, tanto che – secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport – il giocatore è rimasto nei radar del direttore sportivo Carlo Osti, che potrebbe puntare su di lui come primo innesto del nuovo progetto tecnico.

L’operazione, se andasse in porto, rappresenterebbe un importante segnale di continuità rispetto al lavoro di scouting già avviato nei mesi precedenti e un tassello fondamentale per costruire una difesa all’altezza delle ambizioni del club.