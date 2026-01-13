Corriere dello Sport: “Genoa, bloccato l’arrivo di Bento. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Lecce piazza un colpo in prospettiva e guarda con attenzione al resto del mercato. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Oumar Ngom è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso. Il centrocampista classe 2004 è sbarcato in Italia per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quadriennale con opzione per un’ulteriore stagione. L’operazione si è chiusa sulla base di 2 milioni di euro più bonus con l’Estrela Amadora, club portoghese con cui i pugliesi vantano ottimi rapporti.

Secondo quanto riportato ancora da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, in casa Lecce resta da monitorare la posizione di Mohamed Kaba, finito nel mirino del Nantes. Il club salentino, però, considera il centrocampista un elemento centrale del progetto tecnico e non ha intenzione di privarsene facilmente. Attenzione anche alla situazione di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2003 tra i più apprezzati della Serie A: dalla Premier League, con il Bournemouth in prima fila, sono arrivati diversi sondaggi, ma la valutazione del Lecce si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il mercato, però, si muove anche altrove. Come evidenziato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è in stand-by l’arrivo di Bento, con l’Al Nassr che ha bloccato temporaneamente la partenza del brasiliano per una improvvisa emergenza numerica. L’accordo con il Genoa – prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni – resta valido, ma i tempi potrebbero allungarsi fino al 21 gennaio. Intanto i rossoblù lavorano anche su Patrick Cutrone e Duvan Zapata per rinforzare l’attacco.

Sul fronte Cagliari, prosegue la strategia dell’attesa per Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista, di proprietà del Venezia e reduce dall’esperienza alla Fiorentina, è pronto a cambiare aria, ma manca ancora l’intesa tra i club. Situazione simile per la Cremonese, che aspetta sviluppi su Simon Sohm, prima scelta per il centrocampo, mentre per la difesa il nome richiesto da Davide Nicola resta Sebastiano Luperto, considerato però incedibile dal Cagliari.

Capitolo grandi manovre anche in casa Atalanta. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Ademola Lookman continua a essere seguito da Galatasaray e Fenerbahce, ma la Dea non fa sconti. Attenzione poi al dossier Giovane: il brasiliano, valutato circa 20 milioni, piace molto a Raffaele Palladino. L’Atalanta sarebbe pronta a spingersi fino a 15 milioni con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Nelle scorse settimane sul giocatore si era mosso anche il Borussia Dortmund.

Infine, occhi su Verona e Pisa. I gialloblù continuano a seguire Stefano Turati per la porta, mentre i toscani valutano un ritorno di fiamma per Casper Tengstedt, oggi al Feyenoord ma affascinato dall’idea di tornare in Serie A. Resta sullo sfondo anche Neal Maupay del Marsiglia, profilo seguito da diverse società francesi e inglesi.