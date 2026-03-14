Corriere dello Sport: “Bianco adesso freme e punta su Hernani, fedelissimo di Pippo”

Il Monza si prepara alla sfida con il Palermo consapevole dell’importanza della gara ma senza trasformarla in uno spareggio anticipato per la promozione diretta. Come racconta Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, l’ambiente brianzolo ha scelto una linea di equilibrio: partita pesante per la classifica, ma non ancora decisiva in una corsa alla Serie A che resta lunga.

Secondo quanto riportato da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, Paolo Bianco ha analizzato l’avversario con grande rispetto, individuando nel Palermo uno dei rivali più credibili per la promozione diretta. “Per come è strutturato, il Palermo è una squadra più attrezzata di altre. Inzaghi è stato bravo a farsi prendere dei giocatori per sviluppare la propria idea di calcio. Non è una cosa che gli invidio, io per esempio punto molto sulla capacità di esprimersi”.





Come sottolinea ancora Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il Monza arriva alla sfida dopo il passo falso di La Spezia, una battuta d’arresto che però potrebbe aver rafforzato la consapevolezza del gruppo. “Il nostro piccolo vantaggio rispetto al Palermo sono quei tre punti dell’andata. Il Monza sta bene”, ha spiegato Bianco alla vigilia.

Nel racconto di Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il tecnico brianzolo ha evidenziato anche l’importanza dell’U-Power Stadium, atteso oggi da una presenza di pubblico insolitamente elevata per gli standard del Monza. Un fattore che potrebbe dare ulteriore spinta a una squadra che, nel corso della stagione, ha imparato a gestire momenti e pressioni di un campionato lungo e logorante.

Tra i protagonisti più attesi c’è Hernani, pienamente recuperato e pronto a essere nuovamente uno degli uomini chiave della formazione brianzola. Come ricostruisce Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il Monza ha scelto negli ultimi mesi di puntare su giocatori mentalmente coinvolti nel progetto, lasciando andare chi non garantiva lo stesso livello di motivazione.

Il mercato invernale ha segnato alcune scelte importanti. Izzo e Caprari hanno lasciato la squadra, mentre lo staff tecnico ha preferito affidarsi a profili più adatti alla categoria. Azzi, tra i migliori della stagione brianzola, torna a disposizione dopo la squalifica rimediata contro lo Spezia, mentre il Monza dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti.

Contro il Palermo mancheranno infatti Birindelli per infortunio e Carboni, fermato dal giudice sportivo. Due titolari che riducono le opzioni difensive per Bianco.

In attacco, invece, il Monza ha trovato nuove soluzioni. Petagna si è ritagliato un ruolo importante diventando il capocannoniere della seconda forza del campionato e offrendo un’alternativa credibile a Cutrone.

“Siamo andati in gol con sedici giocatori diversi”, ha sottolineato Bianco. “Cutrone ha un’energia contagiosa, a volte bisognerebbe legarlo…”.