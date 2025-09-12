Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, la sfida di domenica contro il Palermo si annuncia rovente”

Il Südtirol si avvicina al big match di domenica contro il Palermo con entusiasmo e novità importanti. Come riporta Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, oggi alle 17 è stato inaugurato il nuovo Fanstore presso lo stadio Druso, alla presenza di alcuni calciatori della prima squadra disponibili per foto e autografi. Nell’occasione è stata presentata anche la nuova maglia da trasferta per la stagione 2025-26, realizzata dallo sponsor tecnico Erreà e subito acquistabile nel punto vendita permanente, destinato a diventare un riferimento per i tifosi biancorossi.

La sfida di domenica contro il Palermo si annuncia rovente. Secondo quanto evidenzia il Corriere dell’Alto Adige, il settore ospiti e la Tribuna 4B sono vicini al tutto esaurito, con oltre 5.000 presenze attese. A dirigere l’incontro è stato designato Federico La Penna, arbitro romano che torna a incrociare i rosanero dopo le polemiche della finale playoff 2018 persa contro il Frosinone, ben prima dell’introduzione del Var.

Sul piano tecnico, Fabrizio Castori lavora a Maso Ronco per mettere in campo il miglior Südtirol possibile. «Mancherà Merkaj, fermato da uno stiramento al ginocchio – sottolinea Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige – con Odogwu favorito su Italeng per sostituirlo». In difesa ancora assente Veseli, mentre il reparto sarà completato da Masiello, Pietrangeli e Kofler, quest’ultimo reduce dalla convocazione con l’Italia Under 20.

Non solo prima squadra. Come scrive ancora il Corriere dell’Alto Adige, domani alle 11 partirà la nuova stagione della Primavera 2. La formazione sarà guidata da Nicolò Cherubin, ex vice di Bisoli e Valente, con debutto casalingo contro la Virtus Entella. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube grazie a un’iniziativa speciale della Lega B.

Il settore giovanile biancorosso si presenta con un organico rinnovato. «Dal vivaio sono arrivate promozioni, ma anche rinforzi di prestigio – aggiunge Marco Vigarani su Corriere dell’Alto Adige – come Leto, Colleoni e Platto dall’Atalanta e Precupanu dalla Juventus». Perso Ndogue, autore di 15 gol l’anno scorso, l’attacco potrà contare su Padovani e sul rientro di Buzi dal prestito al Monza.

Un Südtirol in crescita dentro e fuori dal campo, pronto ad affrontare il Palermo in una domenica che promette spettacolo e passione sugli spalti del Druso.