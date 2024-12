Coppa Italia: tutto facile per la Juventus, Cagliari superato per 4-0

Termina il match di Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale della competizione tra Juventus e Cagliari. A partire meglio è proprio la squadra di Nicola, i rossoblù si spingono subito in avanti calciando verso la porta in più occasioni. La Juventus prova a creare gioco soprattutto dal lato di Coinceicao, che cerca sempre l’uno contro uno anche se Augello riesce sempre a chiuderlo. Anche Mbangula prova a calciare verso la porta del Cagliari, ma senza mai trovare lo specchio. La rete che sblocca la gara è del numero 9 Dusan Vlahovic che al 43′ riceve e calcia realizzando la rete dell’1-0. Nella ripresa, non cambia il tema della gara con i bianconeri che con Koopmeiners, Coinceicao e Nico Gonzalez chiudono il match sul 4-0.

