Puskas Award: la rete di Garnacho è la più bella in Europa della stagione 2023-2024

Alejandro Garnacho ha vinto il Puskas Award. Per il premio per il miglior gol dell’anno, l’ala sinistra argentina del Manchester United ha dovuto superarsi con una rete da urlo: una rovesciata in aria clamorosa ai danni dell’Everton realizzata la scorsa stagione, il 26 novembre 2023. Ecco una clip:

Garnacho wins FIFA Puskas Award… Nice goal, but ain’t all that… in fact, it kinda taints this award now…pic.twitter.com/zdgAssBFww — Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) December 17, 2024