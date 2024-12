Fausto Rossi: «Sassuolo ha rosa fuori categoria, tutte le altre possono finire in qualsiasi posizione»

Fausto Rossi, uomo da oltre 100 presenze con la maglia della Reggiana, è stato intervistato da La Gazzetta di Reggio. Rossi si è espresso sul momento dei granata:

«Le gare dei granata le seguo tutte da casa e anche allo stadio ho visto una squadra organizzata che sa preparare molto bene le partite. La Reggiana fatica un po’ a capitalizzare il gioco espresso, ma è in corsa per centrare il proprio obiettivo: deve lottare con le unghie e con i denti per salvarsi. Serie B? A parte il Sassuolo che ha una rosa fuori categoria, tutte le altre squadre possono finire in qualsiasi posizione della classifica. C’è chi spende di più e si pone traguardi importanti e chi come la Reggiana ha un budget più ristretto e punta alla salvezza, ma l’importante è non perdere il focus sul proprio obiettivo sapendo bene qual è. Bisogna lavorare e restare uniti giorno dopo giorno».