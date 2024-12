Corriere dello Sport: “Catanzaro, tre punti che hanno cancellato lo zero in trasferta”

Tre punti e primo successo esterno per il Catanzaro, che con la vittoria sul Palermo ha cancellato lo zero in trasferta e iniziato a respirare l’aria della zona playoff per la prima volta in questa stagione. Come riporta Carlo Talarico del Corriere dello Sport, la classifica corta della Serie B, dalla quarta posizione in giù, premia una squadra che si distingue per solidità, anche a fronte di numerose gare terminate in pareggio e poche vittorie.

Il bilancio stagionale del Catanzaro evidenzia 4 successi, 11 pareggi e soltanto 2 sconfitte, l’ultima delle quali risale al 20 settembre contro la Cremonese. Da quel momento, i giallorossi hanno inanellato una striscia di 11 risultati utili consecutivi, caratterizzata da ben 8 pareggi e due vittorie recenti, entrambe per 2-1, maturate nei minuti finali. Questi successi sottolineano lo spirito combattivo della squadra allenata da Fabio Caserta, capace di reagire agli svantaggi e di credere nei propri mezzi.

Riscossa Biasci

La ripresa del Catanzaro è passata anche dai piedi di giocatori come Tommaso Biasci e Marco Pompetti, decisivi nelle ultime due vittorie. Biasci, autore di gol chiave, ha riequilibrato e sbloccato risultati importanti, regalando momenti di gioia ai tifosi. Pompetti, invece, è stato il match-winner contro il Palermo, con un sinistro fulmineo che ha siglato il gol decisivo al ritorno in campo dopo una giornata di squalifica rimediata nella gara precedente contro la Sampdoria. Entrambi hanno giocato un ruolo cruciale nel trascinare la squadra in zona playoff e offrire nuove prospettive per il prosieguo del campionato.

Tandem vincente

Il duo Biasci-Pompetti non è nuovo a prestazioni decisive. Il loro contributo è stato già determinante il 30 agosto 2023, nella prima gara casalinga del Catanzaro in Serie B contro lo Spezia, quando Biasci ha aperto le marcature e Pompetti ha firmato il 3-0 finale. Questo mix tra l’attaccante e il centrocampista con licenza di tiro si ripropone ora come arma vincente in vista della sfida di sabato prossimo, che vedrà gli spezzini tornare al Ceravolo.