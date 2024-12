Bari, Dorval: «Interesse del Napoli mi fa piacere. Deciderò quando sarà il momento»

Mehdi Dorval, terzino destro del Bari, si è espresso in un’intervista a lagazettedufennec.com. Il calciatore ha anche parlato del suo futuro e degli obiettivi con i galletti.

«Longo? Ho un allenatore che mi dà tanto sostegno, che mi sta dietro e che mi fa lavorare molto sui miei punti deboli. Quando lavori duro in allenamento, in partita puoi riprodurre quello che fai e di questo puoi essere orgoglioso. Sapere che il Napoli è interessato mi fa molto piacere, ma preferisco restare concentrato sul mio anno e quando l’anno finirà mi concentrerò sulle offerte che arriveranno. Gennaio? Certo che se un club molto grande ti vuole per gennaio, è bello. Poi toccherà al mio agente parlarne con me e prenderò una decisione quando sarà il momento giusto. Ma per ora preferisco rimanere concentrato sui miei obiettivi e finire bene metà stagione».