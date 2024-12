Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira. Il terzino Riccardo Turicchia non ha mai trovato spazio nelle fila del Catanzaro e potrebbe tornare alla Juventus nella sessione invernale.

Per il giovane calciatore il futuro potrebbe non essere da un altra parte ma bensì andrebbe a rinforzare l’organico della Juventus Next Gen che milita in Serie C. Non sono escluse però altre possibilità.