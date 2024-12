Fifa Awards: Carlo Ancelotti miglior tecnico del 2024

Carlo Ancelotti è il miglior allenatore del 2024. La giuria dei Fifa Best Awards, in corso a Doha, ha nominato proprio il tecnico italiano. L’attuale coach del Real Madrid si è anche espresso nel momento in cui ha ritirato il premio: «Onorato di ricevere questo premio: ringrazio la Fifa e il presidente Gianni Infantino. Sono riconoscente al Real Madrid e al presidente Florentino Perez che mi ha dato la possibilità di allenare il club migliore del mondo. Questo premio è merito anche dei miei calciatori che, ogni tanto, mi ascoltano».

