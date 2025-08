Claudio Gomes: «A Palermo c’è energia positiva. Inzaghi ci vuole aggressivi, uniti e con più ritmo»

Il centrocampista rosanero ha tracciato un bilancio del ritiro estivo in Valle d’Aosta ai microfoni ufficiali del club: «Tutti felici e concentrati: siamo pronti per la stagione». In vista dell’amichevole con il Manchester City, spazio anche ai ricordi della sua esperienza in Inghilterra.

«Abbiamo avuto un buon ritiro, tutti erano felici e abbiamo trovato il modo giusto per portare energia positiva nel gruppo» – ha esordito Claudio Gomes, tracciando il bilancio dell’estate rosanero – «Tutti hanno lavorato duramente, è stata una buona prima parte di stagione. I nuovi si sono subito uniti al gruppo e questo è fondamentale per creare affiatamento. Hanno portato la qualità che ci servirà per questo campionato».

Parlando del nuovo allenatore, Gomes ha sottolineato l’impatto positivo di Filippo Inzaghi: «È arrivato con l’idea di alzare l’intensità del gioco. Vuole una squadra che metta più energia, che stia unita e che abbia più ritmo. A noi centrocampisti ha chiesto di esserci sempre: in fase difensiva e offensiva. Vuole che ci attacchiamo di più alla squadra, che siamo parte integrante e affettuosa del gruppo».

Presto, il centrocampista francese raggiungerà un traguardo personale importante: «Ho già giocato 98 partite con il Palermo, sarà un onore arrivare a quota 100. Spero succeda presto: è motivo d’orgoglio».

Occhi puntati ora sull’amichevole di lusso contro il Manchester City, in programma il 9 agosto al “Barbera”: «Per ogni calciatore è un sogno affrontare una squadra di questo livello. Serve per giudicare il nostro livello, sia individuale che collettivo. Siamo felici di giocare una gara del genere».

Gomes ritroverà anche volti noti: «Ho avuto un buon momento al Manchester City. Sarà bello rivedere facce conosciute. La mia prima partita ufficiale fu proprio il Community Shield contro il Chelsea: vincemmo e per me fu il primo trofeo. Iniziare così è stato bellissimo».

E su Pep Guardiola non ha dubbi: «È uno dei migliori manager al mondo. Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui e confermo ciò che tutti sanno».

Gomes ha poi parlato del clima che si respira in città: «È bello vedere i tifosi felici e pronti per la nuova stagione. Ogni anno cresce l’entusiasmo. Quest’anno abbiamo bisogno del loro supporto, non solo allo stadio ma ovunque».

Infine, l’orgoglio di far parte della famiglia City Football Group: «È un onore. Tutti si conoscono e si supportano a vicenda. È bello vedere i miglioramenti, come la costruzione del nuovo centro sportivo: è il modo giusto per raggiungere gli obiettivi del club e dei tifosi. Palermo merita tutto questo».