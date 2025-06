Chatillon si prepara ad accogliere il Palermo, il sindaco: «Siamo contenti, ci attendiamo tanti tifosi»

Intervistato in esclusiva da Ilovepalermocalcio.com, il sindaco di Châtillon, Camillo Dujany, ha espresso entusiasmo e soddisfazione per l’arrivo del Palermo in Valle d’Aosta. Il primo cittadino ha raccontato l’importanza del ritiro precampionato per il territorio e l’attesa crescente da parte della comunità locale.

La stagione 2024/2025, per il Palermo, si è chiusa da poco. Ora è tempo di pensare al campionato che verrà. La dirigenza rosanero è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore, con Filippo Inzaghi in dirittura d’arrivo. Una volta ufficializzato l’ex attaccante sarà tempo di mercato e di scegliere i calciatori adatti al gioco del tecnico, quasi ex Pisa.

La dirigenza, intanto, ha già fatto una scelta ed è quella della sede del ritiro: si tratta di Chatillon, in Valle d’Aosta, che negli ultimi due anni ha ospitato il Cagliari ed in passato la Juventus e il Catanzaro, ma non solo.

Entusiasta di ospitare il club rosanero è il sindaco di Chatillon, Camillo Dujany: «Siamo sempre contenti di ospitare club di grande livello. Nel tempo il nostro campo è stato apprezzato dalla Juventus, che è stata qui per tanti anni».

Il Palermo utilizzerà per i propri allenamenti lo stadio Ernesto Brunod: «Il campo sportivo è adiacente al Parco del Castello, in quella zona si può fare un campus di allenamento – spiega il sindaco –. Il campo consente di lavorare in maniera serena, mentre la squadra soggiornerà al Grand Hotel Bilia, che non è molto distante dal campo comunale. Al nostro comune, questi ritiri precampionato permettono di presentarsi a livello nazionale, diciamo che i club calcistici sono un mezzo per far conoscere la Valle d’Aosta».

Il sindaco e l’amministrazione sentono un po’ «loro» i risultati raggiunti dalle squadre che in passato hanno effettuato il ritiro precampionato a Chatillon: «Se lavorano bene e ottengono un buon risultato in campionato ci sentiamo, seppur in quota minima, parte di questo risultato. Capiamo che, se la preparazione è fatta bene, questa può essere una spinta per il campionato che è la palestra di confronto delle squadre».

L’attesa è tanta e Chatillon freme per l’arrivo del club rosanero: «C’è tanta felicità e attesa per l’arrivo del Palermo. In tanti in Valle d’Aosta hanno origini siciliane. Ci attendiamo anche tanti tifosi in arrivo dalla Sicilia. Quando abbiamo ospitato il Cagliari c’è stata molta partecipazione da parte di tutti, immagino succederà lo stesso con il Palermo. Siamo ospitali per natura e avere tante persone nella nostra città può essere solo motivo di orgoglio», conclude il sindaco Camillo Dujany.