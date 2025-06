Tuttosport: “Desplanches, il paradosso del Palermo. Decisivo con l’Italia, ai margini nel club”

Serviva una vittoria e vittoria è stata. L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata parte col piede giusto a EURO U21 2025, superando di misura la Romania grazie al gol di Baldanzi e, soprattutto, alla parata decisiva di Sebastiano Desplanches sul rigore calciato da Munteanu. Un successo sofferto, ma fondamentale, che consente agli Azzurrini di iniziare con tre punti il loro cammino europeo.

Il match: bene l’attacco, brividi in difesa

Nunziata sceglie un tridente “leggero” con Baldanzi alle spalle di Gnonto e Koleosho, già rodato nella recente amichevole contro i Paesi Bassi. È proprio l’esterno del Burnley il più attivo in avvio, ma è Ruggeri a rompere l’equilibrio con un’iniziativa sulla sinistra: il suo cross, complice un errore del portiere romeno Strata, trova Baldanzi pronto a insaccare l’1-0.

La Romania reagisce, lasciando però spazi in contropiede. Al 43’, su un errore in uscita di Akdag, Baldanzi lancia Koleosho che colpisce il palo. Sul capovolgimento di fronte, un intervento di Ndour su Ignat viene giudicato falloso dal VAR: è rigore. Dal dischetto va Munteanu, ma Desplanches si supera: è il secondo penalty parato dal portiere del Palermo in Nazionale, dopo quello con la Turchia.

Come riportato da Alessia Scurati su Tuttosport, la prestazione di Desplanches è stata determinante: il portiere rosanero ha risposto presente nei momenti cruciali del match, salvando il risultato e confermandosi come uno dei profili più interessanti del panorama azzurro.

Desplanches decisivo, Baldanzi protagonista

Nel secondo tempo, un gol annullato a Stoica per fuorigioco sveglia l’Italia, che sfiora il raddoppio con Pirola e ancora con Baldanzi, il cui tiro viene deviato sul palo da Sava. Qualche brivido nel finale: Ndour centra la traversa in fase di rinvio (azione poi fermata per fuorigioco), e all’ultimo minuto Mitrov spreca clamorosamente il pareggio, calciando alle stelle a tu per tu con il portiere.

Le parole di Nunziata

A fine gara, il CT azzurro ha analizzato la prestazione:

«La prima partita era importantissima, non è mai facile perché si affrontano sempre squadre organizzate. Abbiamo fatto molte cose buone, altre da correggere. Venivamo da 15 giorni senza gare: i ragazzi sono stati bravi. Potevamo chiuderla prima, ma siamo stati compatti fino alla fine».

Il migliore in campo: Desplanches

Desplanches 7.5 – Il portiere del Palermo si conferma decisivo: neutralizza il rigore di Munteanu, rischia qualcosa nel recupero ma non sbaglia nulla di rilevante. Sempre reattivo, sempre lucido. Una prestazione che vale oro. Lo evidenzia anche Tuttosport, che sottolinea come sia la seconda volta che Desplanches para un rigore in Nazionale Under 21, confermandone il sangue freddo e la prontezza.