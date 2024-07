Come riporta Tuttosport, il Cesena si muove per rinforzare la rosa affidata all’ex tecnico rosanero Michele Mignani.

Nel reparto arretrato è infatti tutto pronto per l’annuncio di Marco Curto, classe ‘99, in uscita dal Como. Per il reparto avanzato piace Assan Ceesay, gambiano classe ‘94 di proprietà del Lecce.