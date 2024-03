Dopo sei anni il Cesena è tornato in Serie B. La squadra allenata da Mimmo Toscano ha vinto nel pomeriggio contro il Pescara per 1 a 0 ottenendo la matematica promozione in cadetteria. Di seguito il video di festeggiamenti negli spogliatoi postato dal giocatore palermitano Luigi Silvestri:

