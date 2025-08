Catanzaro, riparte la trattativa con il Milan per Liberali

Incerto il futuro di Mattia Liberali, giovane promessa di alta fattura delle giovanili del Milan. Il classe 2007 ha preso una posizione netta per quanto riguarda il suo futuro, infatti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il trequartista vorrebbe solamente il Catanzaro, avendo avuto da mister Aquilani garanzie sulla sua centralità nel progetto.

Liberali sarebbe dovuto, già oggi, arrivare nella città calabrese per effettuare le visite mediche, ma nella serata di ieri c’è stato uno stop del Milan: i rossoneri non hanno infatti ratificato l’accordo che era stato trovato sulla base di un trasferimento a titolo gratuito, con il 50% sulla futura rivendita. Adesso le due parti dovranno sedersi attorno a un tavolo per trovare un nuovo accordo: sono infatti previsti nuovi contatti tra le aquile e i rossoneri affinché venga trovato un nuovo accordo.