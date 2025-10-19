Catanzaro, i tifosi dopo la sconfitta di oggi: “Tirate fuori le p***e!”

Clima rovente in casa del prossimo avversario dei rosanero, il Catanzaro. Dopo la sconfitta di oggi contro il Padova i giallorossi sprofondano al quindicesimo posto in classifica, con i tifosi cha alla fine del match hanno inondato la squadra di fischi.

“Noi vogliamo gente che lotta” e “Fuori le p***e!” è stato intonato dai tifosi, cercando di dare la sveglia ad una squadra che in queste prime otto partite di campionato non è riuscita a trovare neanche una vittoria. La posizione del mister Aquilani è adesso in bilico, con l’esonero che potrebbe arrivare nei prossimi giorni