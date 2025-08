Catanzaro, bagarre col Monza per Bianco

Il Catanzaro sta trattando con la Fiorentina per portare in Calabria Alessandro Bianco. Su di lui, però, potrebbe tornare alla carica il Monza, club con il quale ha disputato la scorsa stagione di Serie A. Infatti, stando a quanto riportato da “Forza Monza”, il club lombardo sarebbe interessato a riportarlo in biancorosso con la formula del prestito.

Il centrocampista classe 2002, che la scorsa stagione ha collezionato 34 presenze mettendo a segno 1 gol, aveva inizialmente espresso la sua intenzione di rimanere nel massimo campionato. Nonostante ciò, vista l’assenza di offerte allettanti dalla Serie A, il giovane calciatore sembra ora pronto a considerare un ritorno in B.