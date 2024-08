Carrarese, UFFICIALE: dalla Juventus arriva Cerri

La Carrarese si rinforza nel reparto offensivo. Chiusa la trattativa con la Juventus per l’arrivo a titolo temporaneo di Leonardo Cerri: giovane attaccante classe 2003. A rendere noto il trasferimento è stata la stessa Carrarese mediante il seguente comunicato:

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare l’arrivo, a titolo temporaneo dalla società Juventus Football Club del calciatore Leonardo Cerri che si legherà al club toscano sino al 30 giugno 2025. Il talentuoso centravanti romano vanta un’imponente fisicità con i suoi 198 cm, che unita ad una notevole abilità nel gioco aereo e una buona tecnica di base, lo rendono pericoloso nell’area di rigore avversaria. Dopo una breve parentesi nelle giovanili del Pescara, il classe 2003, inizia dal 2019 il suo percorso con la maglia della Juventus: prima con l’Under 17, poi con la Primavera fino a diventare un punto fermo della Juventus Next Gen. Nel dicembre 2022 il suo esordio con la prima squadra, in un’amichevole di prestigio all’Emirates Stadium, contro l’Arsenal e dopo poco più di un anno l’esordio in Serie A, questa volta contro l’Udinese, sempre con Massimiliano Allegri in panchina.

Di seguito le sue prime parole da nuovo giocatore della Carrarese Calcio: “La Carrarese nella scorsa stagione, ha compiuto un percorso assoluto, la dimostrazione di un gruppo forte dal punto di vista tecnico e caratteriale. Da avversario mi ha sempre colpito questa simbiosi tra giocatori e tifosi che mi sono apparsi, in ogni circostanza, tutt’uno. Mister Antonio Calabro e la Direzione sportiva mi hanno fatto sentire importante, voluto e ricercato e quindi spero di poter essere utile alla causa. Le mie caratteristiche sono quelle del centravanti fisico a cui piace legare il gioco, venire incontro al portatore di palla ma anche occupare gli ultimi sedici metri per cercare il goal. A mio avviso, la Carrarese potrà dire la propria. Reputo si stia plasmando una buona squadra e poi essendo in piena fase di mercato, tutto è in divenire ma ci sono le basi giuste per competere con le altre concorrenti”.