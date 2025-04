Carrarese, subito testa alla Sampdoria. Calabro: «Niente alibi, il rinvio vale per tutti»

Tutta la 34ª giornata del campionato di Serie B sarà recuperata il 13 maggio. Lo ha deciso l’assemblea di Lega convocata d’urgenza nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito alla sospensione delle gare per la morte di Papa Francesco. La votazione, a larghissima maggioranza, ha portato a fissare il recupero del turno rinviato proprio come ultimo atto della regular season. Per la Carrarese di Antonio Calabro, questo comporterà una chiusura in trasferta a Palermo, preceduta da un’altra gara esterna, quella del 9 maggio a Mantova: due trasferte in quattro giorni, in un ciclo finale che comprende ben cinque incontri in appena 19 giorni.

Il prossimo impegno per gli azzurri resta in calendario per venerdì 25 aprile in casa contro la Sampdoria, dando così il via a un autentico tour de force.

«Noi non dobbiamo che accettare qualsiasi decisione sia stata presa – ha dichiarato con filosofia il tecnico Antonio Calabro a La Nazione –. È inutile accampare alibi. Le condizioni saranno le stesse per ogni squadra. Se dovremo giocare cinque partite in uno spazio di tempo ravvicinato lo dovranno fare anche le altre. Tutto ciò rimane secondario rispetto alla notizia della morte di Papa Francesco, che ci ha lasciato tutti molto scossi».

Calabro ha voluto ricordare con emozione il Papa scomparso:

«Poco tempo fa avevamo avuto l’onore di avere un’udienza privata col Santo Padre ed avendolo potuto conoscere di persona siamo rimasti ancor più toccati dalla sua scomparsa. Mi rimarrà per sempre nel cuore il suo messaggio di umiltà. È un Papa che si è sempre schierato a fianco dei poveri e degli ultimi. Assieme a Giovanni Paolo II è il pontefice che ha lasciato un segno indelebile nella mia vita».

Nonostante lo stop, la Carrarese ha mantenuto il programma prestabilito e ha fatto rientro in Toscana nel tardo pomeriggio del giorno di Pasqua, seguendo il volo già prenotato. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi per preparare la sfida contro la Sampdoria, guidata dal massese Chicco Evani, una partita molto attesa e importante nella lotta per la salvezza.

«L’aspetto positivo è che stavolta non abbiamo avuto infortunati», ha scherzato Calabro. I giorni in più potrebbero inoltre consentire il completo recupero di Marco Bleve, portiere leccese fuori da oltre tre mesi, ma inserito a sorpresa tra i convocati per la trasferta di Palermo. Contro la Samp potrebbe tornare titolare.