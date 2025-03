Carrarese, Schiavi: «Conta solo la salvezza del club»

Nicolas Schiavi, centrocampista argentino della Carrarese si è espresso ai microfoni di Tuttob.com, in vista del finale di stagione del club:

«La Serie B, si sa, è un campionato molto equilibrato e quest’anno ancora di più. Nella parte destra della classifica siamo tutte concentrate in pochi punti e basta una vittoria piuttosto che una sconfitta per guadagnare o perdere 3-4 posizioni. Quindi sarà senz’altro un finale di stagione imprevedibile. Capocannoniere? Segnare fa sempre piacere, ma onestamente non è un mio obiettivo laurearmi capocannoniere della squadra. Conta solo la salvezza della Carrarese. Mantenere la categoria equivarrebbe alla vittoria di un campionato. Tanti addetti ai lavori ci davano per spacciati in partenza, e invece con tanto impegno stiamo disputando una buona stagione. Sono convinto che, continuando su questa strada, possiamo farcela».