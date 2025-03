Calzone: “Il campionato del Palermo rischia di passare alla storia. Il punto di giornata in serie B”

Rischia di passare alla storia come il campionato dei regali del Palermo. Dopo gli errori clamorosi di Desplanches e Sirigu, è toccato anche ad Audero macchiarsi di un’inattesa leggerezza, spalancando la strada a Massimo Coda e illudendo la Sampdoria. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, l’appoggio maldestro del portiere italo-indonesiano ha il merito di risvegliare l’orgoglio della squadra di Dionisi, che, sotto di una rete, riesce a liberarsi della pressione psicologica e a trovare il pari.

Neanche a dirlo, la rete arriva con un colpo di testa di Pohjanpalo, ormai leader conclamato della squadra, che segna il suo quarto gol consecutivo. Un pareggio prezioso contro la formazione di Semplici, riorganizzata e determinata a inseguire la salvezza. Il Palermo, però, spreca una grande occasione, non riuscendo a sfruttare oltre mezz’ora di superiorità numerica dopo l’espulsione di Akinsanmiro. Alla fine, i siciliani mancano il sorpasso sulla Juve Stabia, fermata dal Mantova, ma si godono la continuità del loro bomber finlandese.

Il risultato del Ferraris può comunque essere accolto con soddisfazione, anche perché all’orizzonte c’è il big match contro una Cremonese rilanciata. Tullio Calzone sul Corriere dello Sport evidenzia come Stroppa, con la netta vittoria sul Catanzaro, abbia scavalcato i giallorossi e conquistato il quarto posto, un’iniezione di fiducia importante in vista della sfida al Barbera. Un successo nell’anticipo potrebbe rilanciare il Palermo nella corsa ai playoff.

Nel frattempo, la lotta per la salvezza si infiamma con vittorie preziose, a partire da quella del Cosenza nell’anticipo. La Salernitana, trascinata dalla caparbietà di Soriano, batte il Modena e spegne le ambizioni emiliane, con il tedesco che risponde con un pianto liberatorio alle critiche sul suo ruolo chiave nel gruppo di Breda. Il tecnico torna al successo dopo oltre un mese, ma non può rilassarsi, anche perché il Frosinone, pur decimato, trova la forza di espugnare il campo della Carrarese con il giovane Cichella. Con otto squadre racchiuse in tre punti, la battaglia continua.