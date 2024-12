Calciomercato Sampdoria: Borini ai saluti, il Verona pronto a farsi vivo

L’attacco della Sampdoria potrebbe essere rivoluzionato a gennaio. L’idea del direttore sportivo Pietro Accardi è quella di fare cassa attraverso le cessioni di La Gumina e Borini. Sull’ex Palermo – come riportato ieri da Tuttomercatoweb.com – ci sarebbe il forte interesse del Bari, mentre il secondo è sulla lista esuberi per via del suo ingaggio importante. Secondo SampNews24.com, il Verona sarebbe pronto a farsi vivo per l’ex Milan dopo alcuni sondaggi effettuati in estate.

