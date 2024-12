Bari: domani rifinitura al mattino, poi la partenza per Palermo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bari ha reso noto il report sulla seduta di allenamento odierna, svelando anche il programma di domani, mercoledì 25 dicembre:

“Penultimo allenamento pre gara questa mattina per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida in programma al ‘Renzo Barbera’ giovedì 26 dicembre, a partire dalle ore 18:00, contro il Palermo guidato da mister Dionisi, gara valida per il 19° turno Serie BKT, ultimo del girno di andata.

Dopo un prologo in sala video, la squadra ha lavorato in campo sotto una pioggia a tratti intensa, dedicando la prima parte della seduta a mobilità articolare e riscaldamento tecnico ad intensità crescente, quindi focalizzandosi su aspetti tattici a tutto campo.

Per domani, Natale, è in programma una seduta di rifinitura mattutina quindi, nel primo pomeriggio, il gruppo raggiungerà la sede del suo ritiro siciliano”.