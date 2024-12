Mandelli presenta Brescia-Modena: «Dovremmo dare il massimo di noi stessi»

Nel prossimo turno di campionato, in programma il 26 dicembre, il Modena di Mandelli volerà alla volta di Brescia per sfidare le rondinelle. Per presentare la sfida è intervenuto il tecnico Mandelli:

«Ogni partita porta con se le proprie insidie: quello di Brescia è un ambiente ostico e di livello e sappiamo bene che per portare a casa qualcosa dovremmo dare il massimo di noi stessi. Dobbiamo essere bravi a sfruttare l’energia positiva che ci danno le due vittorie consecutive e trasformarla in qualcosa di utile. La vittoria contro il Pisa ha lasciato delle certezze, ma va detto che già da qualche partita i ragazzi hanno preso la consapevolezza che giocando in questo modo arriveranno dei risultati importanti»