Reggiana, futuro di Viali in bilico: contatti con Vivarini. La situazione

Reduce da due sconfitte di fila contro i rivali del Modena e il Cittadella, la Reggiana si trova attualmente a solo un punto dalla retrocessione diretta. In queste ore si è parlato di un possibile esonero di mister William Viali, il quale si potrebbe giocare il suo futuro nelle prossime due partite che chiuderanno il 2024. Stando a quanto riportato da SassuoloNews.net, infatti, la posizione del tecnico ex Cosenza è tutt’altro che salda. I granata avrebbero avuto dei contatti con Vincenzo Vivarini, sondato anche dal Modena prima dell’arrivo di Mandelli. L’allenatore, reduce dall’esonero con il Frosinone, avrebbe momentaneamente fatto intendere che non sarebbe pronto a subentrare sulla panchina emiliana in quanto preferirebbe temporeggiare, evitando così possibili scelte affrettate e sbagliate.

