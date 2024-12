Spezia, Bertola non rinnova ma non andrà via a zero: la strategia dei bianconeri

Nicolò Bertola è sicuramente uno dei migliori talenti che hanno trascinato lo Spezia nelle zone nobili della classifica. Stando a quanto raccolto da “Il Secolo XIX“, dopo gli ultimi incontri con l’agente Tullio Tinti, il club bianconero lo Spezia ha capito che non ci sono i margini per il rinnovo del contratto, che scadrà a giugno. Tuttavia la società ligure non pensa di perdere a zero il suo giocatore. C’è infatti un gentlemen agreement con l’Inter, basato su cessione a circa 1,2 milioni di euro e prestito fino a giugno. Una mossa per anticipare la concorrenza di Bologna e Torino, molto interessate a Bertola.

Continue Reading