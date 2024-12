Calciomercato Salernitana: idea Cyprien per il centrocampo

La Salernitana è a caccia di profili di esperienza e di spessore per risalire la classifica. I granata starebbero valutando attentamente la situazione di Wylan Cyprien, giocatore del Parma che non rientra più nel progetto tecnico di mister Fabio Pecchia. Secondo TuttoSalernitana.com, infatti, il club emiliano vuole approfittare della finestra invernale di calciomercato per piazzare l’ex Sion, motivo per il quale l’approdo del francese in Campania potrebbe non essere complicato. Non sono esclusi possibili contatti tra le parti nei prossimi giorni.

