Caserta presenta Cosenza-Catanzaro: «Il derby vale l’umore della piazza. Credo tanto nella mia squadra»

Cosenza-Catanzaro sarà una delle partite della 19esima e ultima giornata del girone di andata di Serie B, tutta in programma giovedì 26 dicembre. Fabio Caserta, tecnico giallorosso, è intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta del Sud“, affrontando anche l’esonero ottenuto proprio in rossoblù nella passata stagione: in vista dell’attesissimo derby calabrese che vedrà le Aquile del Sud sfidare il Cosenza nel Boxing Day in programma giovedì al Marulla.

«Sono una persona leale e ovunque cerco di dare il massimo, a Cosenza sono rimasto male per come è avvenuto (l’esonero, ndr) visto eravamo sempre stati fuori dalla zona playout e l’intento di partenza era salvarsi all’ultima gara, cosa mai successa negli anni precedenti. Non credo sia stato il ko nel derby a far degenerare la situazione, quanto alcune cose all’interno, ma io sassolini da togliere non ne ho. So quanto ci tengano le tifoserie, quanto è importante e la rivalità che c’è, le tensioni che si provano, ho voglia di far bene e regalare una vittoria ai nostri tifosi, per noi significherebbe tantissimo. Alcuni sostenitori del Catanzaro, proprio perché venivo dal Cosenza, non mi vedevano di buon occhio… è dal primo giorno che sono qui che voglio farli ricredere. Rispetto il Cosenza, ma credo tanto nella mia squadra, siamo noi a poter incidere. Il derby vale l’umore della piazza se non per tutta la stagione, almeno fino al ritorno. Una pazzia in caso ci riuscissimo? Lo vedrete se dovesse accadere».