Calciomercato Salernitana: due club su Fiorillo

Come riporta tuttosalernitana.com, il mercato si muove attorno al portiere Fiorillo. Dopo una prima parte di stagione alla Salernitana che ha visto Vincenzo Fiorillo scendere in campo per 5 volte fra Serie B e Coppa Italia, a gennaio per il portiere potrebbe esserci un cambio d’orizzonte.

L’estremo difensore è finito nel mirino di alcuni club fra cadetteria e Serie C. Si tratta di Sudtirol e Catania. Il primo potrebbe essere la possibilità più concreta per il classe 1990.