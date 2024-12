In estate vicino al Palermo adesso nel mirino della Lazio. V. Gomez: «Mi piacerebbe giocare in Europa»

Al termine dell’ultima sfida del Velez, sconfitto contro l’Estudiantes nel Trofeo de Campeones per 0-3, è terminata anche la stagione del club. Al triplice fischio, ai microfoni della stampa è intervenuto Valentin Gomez, centrale difensivo argentino che in estate era stato vicino a diventare un nuovo calciatore rosanero finito nel mirino della Lazio. Lo stesso calciatore ha espresso la propria volontà di giocare in Europa:

«Il futuro? Prima di tutto andrò in vacanza, credo di meritarmelo visto che ho giocato tante partite quest’anno. Vedrò poi quale decisione prendere per il continuo della mia carriera. La verità è che mi piacerebbe giocare in Europa e crescere lì, vedremo se ci sarà la possibilità e se c’è qualche club disposto ad acquistarmi».