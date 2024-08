Calciomercato Parma: non solo Chichizola, la Sampdoria valuta anche Di Chiara

Da diversi giorni la Sampdoria ha messo nel mirino Leandro Chichizola per rinforzarsi tra i pali. Al momento i ducali si sarebbero opposti alla cessione del proprio estremo difensore, ma i blucerchiati potrebbero farsi vivi anche per un altro giocatore. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta di Parma” il club ligure starebbe pensando a Gianluca Di Chiara, terzino accostato anche al Palermo che potrebbe salutare gli emiliani in questa finestra di mercato.

