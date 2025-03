Brunori e Pohjanpalo rilanciano il Palermo e salvano Dionisi: Salernitana sconfitta 1-2

Vittoria pesante, convincente e mai realmente in discussione per il Palermo, che sbanca l’Arechi superando la Salernitana per 2-1 nel match valido per la 31ª giornata di Serie B. Un successo che rilancia i rosanero in piena corsa playoff e dà ossigeno alla panchina di Alessio Dionisi, che dopo settimane complicate ritrova punti, certezze e identità.

Il Palermo parte subito con il piede sull’acceleratore e crea numerose occasioni nei primi minuti, sfiorando il gol con Gomes, Segre e Pohjanpalo. Il vantaggio arriva al 27’ con Brunori, bravo a raccogliere un suggerimento rapido su punizione da Blin e a infilare il portiere granata con un destro preciso all’angolino. Al 40’ il raddoppio: stavolta è Brunori a vestire i panni dell’uomo assist, servendo Pohjanpalo, che con freddezza firma il 2-0.

Nel secondo tempo, la Salernitana prova a riaprirla: al 52’ Tongya trova la rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poco dopo, un cross velenoso di Verde colpisce la traversa, ma è l’unico vero brivido per Desplanches fino all’ultimo respiro del match. Il Palermo gestisce con ordine e carattere, concede pochissimo e sfiora anche il terzo gol con Segre.

Nel recupero, al 91’, arriva il gol dell’orgoglio granata con Amatucci, che accorcia le distanze firmando l’1-2. Finale col fiato sospeso per i rosanero, viste le recenti rimonte subite nei minuti conclusivi: questa volta, però, il Palermo tiene botta e porta a casa tre punti fondamentali.

La gara si chiude con l’ennesima prova di maturità di un gruppo che, nonostante le difficoltà delle ultime settimane, mostra solidità e determinazione. I rosanero tornano a vincere in trasferta e si rimettono in carreggiata nella lotta per un posto nei playoff.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida: domenica al Barbera arriva il Sassuolo, ex squadra di Dionisi. Una sfida che può valere ancora di più se accompagnata da un pubblico caldo e numeroso. Il Palermo è vivo, e vuole correre fino in fondo.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Termina qui il match.

90’+1′ – La Salernitana riapre il match con Amatucci che stacca di testa e accorcia le distanze.

86′ – A parte i cambi succede poco in questi ultimi minuti di gara, la Salernitana prova ad attaccare e recuperare, ma la difesa rosanero regge.

80′ – Altri due cambi per Dionisi: Vasic e Insigne prendono il posto di Segre e Brunori.

74′ – Brivido per il Palermo: cross di Verde che assume una traiettoria insidiosa e si stampa sulla traversa.

67′ – Altri due cambi tra le fila rosanero: fuori Pohjanpalo e Gomes, dentro Le Douaron e Ranocchia.

59′ – Cambio anche per Dionisi: Diakitè rileva Pierozzi.

58′ – Cambio per la Salernitana: fuori Raimondo e Ghiglione, dentro Migliore e Verde.

54′ – Numero personale di Gomes dentro l’area di rigore, il numero 6 serve in mezzo, la palla manca Pohjanpalo e la calcia Segre di prima ma finisce tra i guantoni del portiere avversario.

52′ – La Salernitana va a segno con Tongya, ma la rete non viene convalidata per fuorigioco.

50′ – Ripartenza veloce del Palermo con Pohjanpalo e Brunori in tandem, ma l’attaccante rosanero sbaglia la scelta decisiva nell’ultimo passaggio.

47′ – Occasione per la Salernitana: Tongya prova la rovesciata in area, ma il pallone termina fuori di poco.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Termina qui il primo tempo.

45′ – Vengono assegnati 2′ di recupero.

43′ – Lund prova a partire in contropiede ma Amatucci lo ferma in modo scorretto e viene ammonito.

40′ – GOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo viene servito da Brunori e di destro spiazza Christensen.

39′ – Pierozzi serve un pallone perfetto per Gomes, pronto al tap-in, ma un intervento provvidenziale del difensore di casa sventa la minaccia.

30′ – Palermo ancora in avanti, Lund si porta fino in area crossa ma la palla finisce sopra la rete.

27′ – GOOOL PALERMO!!! Brunori su punizione viene servito da Blin, si porta la palla sul destro, calcia e la mette all’angolino. Rosanero in vantaggio.

23′ – Primo cambio obbligato per la Salernitana: Bronn non riesce a proseguire, al suo posto entra Ruggeri.

18′ – Salernitana all’attacco. Zuccon tenta la conclusione dall’interno dell’area, ma Ceccaroni si oppone con il corpo e respinge.

16′ – Qualche disattenzione di troppo nella retroguardia rosanero, ma Magnani è puntuale e risolve.

12′ – Sugli sviluppi del calcio d’angolo Brunori di testa la mette in mezzo, Segre davanti la porta colpisce male e si divora la rete.

11′ – Palermo ancora pericoloso, Gomes da fuori area conclude direttamente verso la porta ma la palla viene messa in angolo dal portiere avversario.

9′ – Occasione per il Palermo! Brunori crossa in area dove figurano Segre e Pohjanpalo, il finlandese per poco non sfiora la palla mancando l”appuntamento con il gol.

5′ – La Salernitana si porta in avanti: contatto in area tra Baniya e Raimondo, ma l’arbitro lascia correre.

2′ – Palermo subito pericoloso: cross di Lund per Pohjanpalo, ma la difesa di casa interviene e libera l’area.

1′ – Pronti, via! Inizia il match all’Arechi.

IL TABELLINO

SALERNITANA: 53 Christensen, 15 Bronn, 16 Corazza, 21 Soriano, 29 Ghiglione, 33 Ferrari (C), 47 Lochoshvili, 73 Amatucci, 90 Cerri, 98 Zuccon, 99 Raimondo. A disposizione: 55 Sepe, 7 Tongya, 8 Hrustic, 13 Ruggeri, 17 Njoh, 18 Caligara, 19 Reine Adelaide, 20 Wlodarczyk, 27 Guasone, 30 Stojanovic, 31 Verde, 72 Girelli. Allenatore: Breda.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre(Dall’80 Vasic), 9 Brunori (C) (Dall’80’ Insigne), 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 27 Pierozzi (Dal 59′ Diakitè), 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Arena (Torre del Greco). AA1: Vigile (Cosenza). AA2: Trasciatti (Foligno).

IV UFFICIALE: Caruso (Viterbo). VAR: Piccinini (Forlì). AVAR: Gualtieri (Asti).

MARCATORI: Brunori 27′, Pohjanpalo 40′

NOTE: ammoniti Zuccon, Amatucci, Blin, Stojanovic