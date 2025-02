Brescia verso il Palermo: Cellino in visita all’allenamento della squadra

Massimo Cellino ha fatto visita alla squadra durante l’allenamento mattutino, in un momento cruciale per il Brescia, alle prese con incertezze societarie e una sfida delicata in casa del Palermo. Come si legge su “Il Giornale di Brescia” il presidente, apparso sereno, ha voluto dare un segnale di stabilità in un periodo di turbolenze, dopo i recenti cambi dirigenziali e le voci su una possibile cessione del club.

Sul campo, il tecnico Maran può contare su alcuni rientri importanti, con Cistana, Galazzi, Foulon e Muca di nuovo a disposizione. La trasferta siciliana si preannuncia complicata: il Palermo è in cerca di punti fondamentali, mentre il Brescia deve dare una risposta sul campo per rafforzare la propria posizione in classifica. In un clima di incertezza, Cellino prova a mantenere la squadra concentrata, consapevole che il futuro del club passa anche dai risultati.