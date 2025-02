Il Giorno: “Verso il Palermo. Brescia in crisi: contestazione dei tifosi e caos societario, Cellino cambia ancora”

La delusione per il pareggio casalingo contro il Südtirol, l’incubo della trasferta di Palermo e una classifica che continua a preoccupare. Il Brescia è in piena tempesta e, come riportato da Il Giorno, la situazione fuori dal campo non fa altro che alimentare il malumore.

Un dato storico negativo e il malumore della tifoseria

La squadra di Maran fatica a risalire la china e, oltre ai problemi tecnici, si aggiunge un record negativo che pesa come un macigno: dieci partite interne senza vittorie, un dato che entra nella storia del club. L’ambiente è teso, la tifoseria contesta duramente la proprietà e il clima attorno alla squadra è sempre più pesante.

Il caos in società: Micheli lascia, Mastropasqua promosso

Come evidenziato da Il Giorno, le difficoltà non sono solo sportive. Dopo un consiglio di amministrazione straordinario durato tre ore, il direttore generale Luigi Micheli ha rassegnato le dimissioni, questa volta accettate da Massimo Cellino, che ha deciso per un nuovo ribaltone ai vertici della società.

A prendere il posto di Micheli è stato Andrea Mastropasqua, giovane avvocato bresciano che ora diventa un punto di riferimento per la gestione del club. Il suo nuovo ruolo è stato confermato dall’organigramma ufficiale pubblicato sul sito del Brescia.

Il ritorno di Marroccu e le voci su Slim Helù

Resta sullo sfondo la figura di Francesco Marroccu, storico collaboratore di Cellino, che dopo l’esperienza all’Hellas Verona è tornato a Brescia. Nei giorni scorsi sono stati segnalati contatti tra le parti, ma al momento non c’è alcun accordo per un ritorno ufficiale in società.

Non trovano invece conferme le voci, già circolate a novembre 2023, di un possibile interesse per l’acquisto di quote del club da parte del magnate messicano Carlos Slim Helù, già coinvolto nel Real Oviedo e in società di calcio messicane.

Verso Palermo con tanti interrogativi

In questo contesto turbolento, il Brescia deve prepararsi alla difficile trasferta contro il Palermo, con la squadra chiamata a reagire per non finire nelle zone più pericolose della classifica. Ma con la contestazione in corso e la società in continua evoluzione, il futuro resta un’incognita.