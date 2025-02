Bari, Di Cesare: «A Palermo il Mantova ha giocato grande gara. Primo gol un capolavoro»

Il vice-ds del Bari, Valerio Di Cesare, ha parlato in vista della prossima gara dei pugliesi col Mantova, sua ex squadra, a La Voce di Mantova.

«Sto imparando tanto da lui, con Il “direttore” è un insegnamento continuo. Mi ricordo la scorsa stagione: era il ds del Catanzaro e lo incontrai casualmente sulle tribune dello stadio di Ferrara a vedere

Spal-Pontedera. Era il per aggiornarsi, per vedere nuovi calciatori. Un lunedi sera di metà novembre. Sempre sul pezzo: lo ammiro. Il campo mi manca molto, però mi piace il percorso che sto facendo, è un ruolo che ho sempre sentito nelle mie corde. Mantova? Sarà una partita delicata per tutte e due le squadre. Siamo nella fase decisiva del campionato, sia noi che il Mantova abbiamo bisogno di punti. A Palermo il Mantova ha giocato una grande gara. L’azione del primo gol, con tutti quei passaggi consecutivi, è stata un capolavoro. Noi con la Cremonese abbiamo conquistato un buon pari. Però ci manca qualche punto, possiamo fare di più. All’andata è stata la nostra prima vittoria, una sorta di svolta per noi. Speriamo che lo sia anche sabato, anche se al Mantova voglio bene. Piacerebbe lavorare per il Mantova? Lì sono stato da Dio, però per adesso ho un sogno: portare il Bari in Serie A. Perché con questa maglia sono ripartito dalla D ed ho toccato la A con un dito. Prima di andarmene vorrei togliermi questo sfizio».