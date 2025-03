Bari, Benali: «Ambiamo ai playoff. Non siamo inferiori alle prime otto»

Ahmad Benali, centrocampista del Bari, è intervenuto ai microfoni de L’Edicola per commentare la stagione del club e della sua ambizione.

Come valuti la tua stagione con i pugliesi?

«Mi sento un giocatore importante, ma allo stesso tempo uno dei tanti perché so che nel calcio ci vuole poco a perdere il posto e per mantenerlo bisogna sempre lavorare al massimo e sfruttare le occasioni che ti vengono date. Quindi mi concentro su me stesso e mi metto a disposizione della squadra, aiutando anche i colleghi più giovani. In questo momento mi sento più completo rispetto a prima e cerco di sfruttare le mie caratteristiche. Mi sento un giocatore che ha imparato con gli anni da tutti gli allenatori e da tutti i compagni che ho avuto e riesco a fare un po’ di tutto. Ovviamente ho molti difetti che ancora oggi posso migliorare tantissimo e cerco di farlo tutti i giorni. Essere arrivato a questa età a giocare in una piazza come il Bari non è scontato e sono contento di questa continuità e di questa stima che la gente ha nei miei confronti e che percepisco».

Le prestazioni sono state, a volte, altalenanti…

«Penso che a livello di prestazioni abbiamo avuto continuità. Ovviamente, ci sono stati dei momenti più brillanti e momenti meno brillanti, sicuramente si poteva vincere qualche qualche partita in più e ce lo meritavamo pure. Io dico che alla fine raccogli quello che hai seminato. Quindi, se i punti che abbiamo sono quelli, evidentemente quelli ci meritiamo. Però, secondo me, questa squadra può ancora crescere, cioè deve credere ancora di più in se stessa perché la ritengo una squadra forte. Nel girone di ritorno le gare sono meno belle e meno brillanti perché pesano di più sul campionato. Noi dobbiamo sempre guardare davanti perché per me che la vedo tutti i giorni è una squadra forte e può ambire a fare grandi cose. Quest’anno siamo ripartiti da zero, dopo i playout. È una squadra nuova, con un allenatore nuovo e ritengo che stia facendo un buon campionato. Il Bari deve ambire a fare i playoff perché non voglio pensare che sia inferiore alle altre otto squadre di testa».