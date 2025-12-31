Avellino, Manzi verso la Serie C: piace al Catania

L’Avellino continua a lavorare sul calciomercato, cercando di risolvere la situazione degli esuberi nella rosa. Tra questi c’è Claudio Manzi, difensore in uscita dalla squadra, che potrebbe ripartire da una delle big della Serie C. Secondo quanto riportato da Tuttocatania, il Catania avrebbe messo gli occhi su Manzi, che in passato aveva rifiutato altre proposte dalla Lega Pro, ma che ora sarebbe pronto a trasferirsi in una piazza importante come quella etnea.

