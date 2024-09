Athletic Palermo, Mazzotta: «È una bella sfida. Vogliamo arrivare in altre categorie»

L’Athletic Palermo ha annunciato ufficialmente l’arrivo del palermitano ed ex rosanero Antonio Mazzotta. Ai microfoni del club, il difensore ha rilasciato le seguenti parole:

«Da più di un mese mi alleno con i ragazzi, c’è un gruppo straordinario e si respira una bella aria, anche per questo ho scelto l’Athletic – ha ammesso Mazzotta – La società è ambiziosa, non sembra di stare in Eccellenza. È una bella sfida anche per me: partiamo dal basso, ma vogliamo arrivare in altre categorie».