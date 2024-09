Athletic Palermo, Crivello: «Ho voglia di giocare e vincere»

L’Athletic Palermo ha annunciato ufficialmente l’arrivo del palermitano ed ex rosanero Roberto Crivello. Ai microfoni del club, il difensore ha rilasciato le seguenti parole:

«Della proposta dell’Athletic Club Palermo mi ha convinto tutto, la scelta l’ho presa velocemente – ha spiegato Crivello -. Ho scoperto un club avanti, non sembra di stare in Eccellenza. Le sensazioni sono positive, ho trovato un gruppo unito e non vedo l’ora di esordire. Lo spirito è sempre lo stesso: voglia di giocare e vincere».