Roberto Crivello e Antonio Mazzotta sono ufficialmente due nuovi giocatori dell’Athletic Club Palermo. I due difensori, con un lungo trascorso nei professionisti, hanno deciso di sposare il progetto della formazione nerorosa. Due rinforzi di esperienza e qualità che impreziosiscono ancor di più la rosa a disposizione di mister Filippo Raciti, quest’anno sponsorizzata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa.

Roberto Crivello, difensore classe 1991, è reduce dall’esperienza al Monterosi, in Serie C. Tra i primi giocatori del Palermo della rinascita, Crivello ha indossato la maglia rosanero dal 2019 al 2023, contribuendo alla scalata dalla Serie D alla Serie B. Per lui anche 17 presenze in Serie A con il Frosinone, nella stagione 2015-2016. “Della proposta dell’Athletic Club Palermo mi ha convinto tutto, la scelta l’ho presa velocemente – ha spiegato Crivello -. Ho scoperto un club avanti, non sembra di stare in Eccellenza. Le sensazioni sono positive, ho trovato un gruppo unito e non vedo l’ora di esordire. Lo spirito è sempre lo stesso: voglia di giocare e vincere”.

Antonio Mazzotta, esterno mancino classe 1989, ha collezionato lo scorso anno 16 presenze in Serie C con il Catania. Prodotto del settore giovanile del Palermo, con cui ha vinto lo storico scudetto Primavera nella stagione 2008-2009, ha giocato in prima squadra con i rosanero nel campionato di Serie B 2018-19. Mazzotta vanta più di 300 presenze nel campionato cadetto, 12 in Serie A (con Cesena e Crotone) e due campionati vinti (Serie C con il Bari e Serie B con il Lecce). “Da più di un mese mi alleno con i ragazzi, c’è un gruppo straordinario e si respira una bella aria, anche per questo ho scelto l’Athletic – ha ammesso Mazzotta – La società è ambiziosa, non sembra di stare in Eccellenza. È una bella sfida anche per me: partiamo dal basso, ma vogliamo arrivare in altre categorie”.

Crivello e Mazzotta sono già a disposizione di mister Filippo Raciti in vista del match contro la Folgore Castelvetrano, prima giornata del campionato di Eccellenza girone A, in programma domenica 15 settembre, ore 15.30, allo stadio “Salvatore Favazza” di Terrasini.