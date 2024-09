Juve Stabia-Palermo: i convocati di Pagliuca

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che dopo l’allenamento di rifinitura il tecnico Guido Pagliuca insieme al suo staff ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Palermo, valevole per la quarta gara del campionato Serie BKT, in programma oggi, sabato 14 settembre 2024, con inizio alle ore 15:00 presso lo “Romeo Menti.

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 28 Andreoni, 13 Baldi, 6 Bellich, 15 Floriani Mussolini, 29 Fortini, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 24 Varnier

Centrocampisti: 8 Buglio, 5 Di Marco, 25 Gerbo, 55 Leone, 37 Maistro, 14 Meli, 98 Mosti, 10 Pierobon, 7 Zuccon

Attaccanti: 9 Adorante, 90 Artistico, 27 Candellone, 17 Morachioli, 11 Piscopo, 99 Piovanello

Squalificato: Folino