Artico: «Saric e gli altri acquisti hanno voluto fortemente il Cesena»

Il direttore sportivo del Cesena, Fabio Artico, ha incontrato i giornalisti presenti nella sala stampa dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi per analizzare il mercato invernale. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«È stata una sessione di mercato particolare, perché sia per la costruzione di questa squadra in estate, sia per le peculiarità di questa sessione, le operazioni fatte si basano su alcune condizioni: la prima è quella di una società che, come obiettivo, vuole mantenere la categoria e poi quella di un club che vuole mantenere un equilibrio economico e desidera farlo attraverso la valorizzazione dei propri ragazzi e del proprio settore giovanile e, in generale, di una linea giovane. C’erano da fare dei leggeri ritocchi. Per principio, se un giocatore non vuole più rimanere qui e non sposa la causa del Club, preferisco che vada via. Sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati, perché sono tutti molto motivati. Hanno voluto fortemente vestire la maglia del Cesena, nonostante in questo mercato siamo andati in competizione con squadre che avevano risorse molto più importanti di noi. Questo vuol dire che la percezione esterna del club è quella di una società seria, che sta lavorando bene, oltre che di una squadra viva. Sarà poi il campo, come sempre, a dare i giudizi».